Zara doet het met McDonald's

Fans van McDonald's kunnen niet alleen langer meer terecht in het hamburgerrestaurant in de winkelstraat, ook bij Zara blijven ze niet op hun honger zitten. De Spaanse winkelketen bracht een minicollectie uit in samenwerking met de Amerikaanse fastfoodketen.

Zara heeft samen met McDonald's een kledingcollectie gelanceerd. Het gaat weliswaar enkel om een uniseks T-shirt en sweater. Op de trui staat het welkbekende logo met de gouden bogen van het fastfoodrestaurant, op de T-shirt prijkt een pakje friet en achteraan de slogan 'The best fry is the one at the bottom of the bag'.

De collectie is verkrijgbaar via de webshop van Zara. Voor de T-shirt betaal je 15,95 euro voor de trui 25,95 euro.