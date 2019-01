Michael Verschueren stelt nieuwe spelmaker Zulj voor en wil Anderlecht versterken: “Prioriteit is extra spits, mogelijk meer dan één”

Anderlecht - Michael Verschueren was dinsdag verheugd zijn nieuwe spelmaker Peter Zulj aan de pers te kunnen voorstellen. De algemeen manager van Anderlecht wil de komende anderhalve week de paars-witte kern nog versterken. “Vooral vooraan kijken we uit naar opportuniteiten”, liet hij noteren.

LEES OOK. Onze club-watchers meten de schade op na de nederlagen van Anderlecht en Club Brugge: offensieve versterking gezocht (+)

LEES OOK. Anderlecht boekt 6,4 miljoen euro verlies

Met terugkeer van Kara Mbodji en de transfer van Peter Zulj zit Verschueren voorlopig nog maar aan twee nieuwkomers. “Dat klopt”, aldus Verschueren. “Maar er is ook nog steeds vertrouwen in de spelers die er zijn. We gaan geen hele nieuwe ploeg halen. We zijn nog bezig met enkele dossiers. Een aanvaller halen is de prioriteit. Het kan ook meer dan één spits zijn, als er op het einde van de mercato zich een buitenkansje voor doet.”

Die nieuwe aanvaller lijkt broodnodig zonder een fitte Landry Dimata, die zondag in Gent ontbrak met een lichte blessure. Officieel gaat het om een lichte knieblessure, maar Verschueren weigerde verder te communiceren over de speler. “Ik respecteer zijn privacy. Wij gaan als club niet verder communiceren over de aard van de blessure. De speler kan dat doen als hij dat nodig acht. Een speler moet ook fit zijn in zijn hoofd. Zonder hem hebben we vooraan natuurlijk wel een probleem. Maar ik verwacht niet dat hij lang out zal zijn.”

Foto: BELGA

Vertrekkers?

Aan uitgaande zijde hoopt Anderlecht nog enkele overbodige spelers te kunnen laten gaan. “We hebben samengezeten met het bestuur en er is een lijst gemaakt met spelers die mogen vertrekken”, legde de algemeen manager uit. “We gaan nu overleggen met de betrokken spelers en hun zaakwaarnemers om te zien wat mogelijk is. Ik kan natuurlijk niemand verplichten de club te verlaten, ze hebben allemaal een contract. Of jongens als Sanneh, Saief, Appiah en Vranjes op die lijst staan? Spelers die op hun positie momenteel maar derde keuze zijn, moeten zelf hun conclusies trekken en beseffen dat ze beter vertrekken. Bij Sanneh is dat niet het geval. Hij stond dan wel niet in de basis zondag, maar hij zit wel dichtbij de basiself. In het geval van Vranjes is een vertrek de beste oplossing. Het gaat in zijn zaak niet om zijn kwaliteiten, maar om enkele extrasportieve incidenten.”

Wat de basisspelers betreft staat Verschueren in principe niet open voor een transfer. “Bij een exuberant bod kan er natuurlijk altijd iemand vertrekken, maar in principe worden basisspelers niet verkocht. We hebben in de markt een duidelijk signaal gegeven dat onze sterkhouders niet te koop zijn.”