Maandagavond organiseerde CD&V Limburg zijn nieuwjaarsreceptie. Onder meer voorzitter Wouter Beke nam de micro vast om een woordje te zeggen.

“Er is geen andere partij in Limburg die zoveel Limburg uitstraalt als de CD&V. CD&V is Limburg en Limburg is CD&V”, klonk het onder meer bij Wouter Beke.