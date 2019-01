De buren van de Grotestraat wensten mekaar het beste

Centrum

Genk - Januari is de maand bij uitstek om met goede voornemens te starten. Naar jaarlijkse gewoonte werd er ook een nieuwjaarsontmoeting gehouden met de bewoners van de Grotestraat en omliggenden.

De ontmoeting is een gezellige bijeenkomst waarbij iedereen elkaar het beste wenst en vooral een goede gezondheid. "Dit jaar verwelkomden we een aantal nieuwe gezichten, wat fijn was", klinkt het bij de bewoners. "We hopen in de toekomst nog meerdere nieuwe inwoners van de Grotestraat te ontmoeten, want er komen nog steeds heel wat appartementen bij.