Chris Brown aangehouden op verdenking van verkrachting

R&B-zanger Chris Brown is in Parijs aangehouden op verdenking van verkrachting. Eerder vandaag raakte via het Franse tijdschrift Closer al bekend dat de Franse politie een onderzoek gestart was tegen de zanger, na aantijgingen van een 24-jarige Franse vrouw.

Het nieuws van zijn arrestatie werd door een bron binnen de Franse politie bevestigd aan persagentschap Reuters. Volgens de 24-jarige vrouw - die maandag klacht neerlegde - zou Brown haar seksueel misbruikt hebben in de nacht van 15 op 16 januari in zijn hotelkamer, nadat de twee elkaar daarvoor ontmoet hadden in club Le Crystal, nabij de Champs-Elysées.

In het politierapport staat dat de vrouw meeging met Brown naar zijn hotel, het Mandarin Oriental, waar de uiteindelijke verkrachting plaatsvond. De openbare aanklagers zouden de zaak nu onderzoeken, naar aanleiding van de klachten die de vrouw heeft ingediend.

BREAKING: Police officials say US singer Chris Brown detained in Paris after rape accusation. — The Associated Press (@AP) 22 januari 2019

De R&B-zanger van hits als ‘Loyal’ is allesbehalve een onbesproken blad, zeker niet als het over zijn behandeling van vrouwen gaat. Op 8 februari 2009, op de vooravond van de Grammy’s, sloeg hij zijn toenmalige vriendin Rihanna na een heftige ruzie vol in het aangezicht. De beelden van een bonte en blauwe Rihanna gingen de wereld rond, Brown gaf zichzelf uiteindelijk aan bij de politie. De rechter veroordeelde hem toen tot een taakstraf van 1.400 uur, een contactverbod en een verplichte cursus over huiselijk geweld.

Vorig jaar werd hij nog opgepakt in Florida in verband met een zaak uit 2017. Toen deelde Brown in een nachtclub in Tampa klappen uit aan een man die zonder toestemming een foto van de zanger had genomen.