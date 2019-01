Een sneeuwzone trekt langzaam over onze provincie: Renault-rijders grootste dupe van winterprik

Het valt op: onder de wagens die startproblemen hebben door de winterprik, zitten heel wat Renaults. Maandag en dinsdag waren er in ons land tientallen meldingen van startproblemen, zo bevestigt de woordvoerder van Renault België. En ook bij de Vlaamse pechverhelper VAB bevestigen ze. “Het lijkt wel alsof hier de ene na de andere Renault Scenic binnengebracht wordt.” Opmerkelijk: het gaat bijna uitsluitend om recente leasingwagens, dieselmotoren.

“Onze auto wilde niet starten. Er waren overal lichtjes die aanduidden: meteen stoppen. Mijn man belde naar onze leasingmaatschappij om het probleem uit te leggen, maar de mevrouw aan de lijn zei meteen: stopt u maar, ik weet al wat er aan de hand is. U bent nummer 140”, zo getuigt een Nederlandse vrouw in De Telegraaf. “De man die ons kwam takelen, was al over zijn toeren. Hij was al de hele ochtend Renaults aan het wegslepen.”

In Nederland kwamen in minder dan twee dagen ruim 140 meldingen binnen. “Bij ons is het probleem iets minder groot”, zegt Karl Schuybroeck, directeur communicatie van Renault België. “Al gaat het ook om tientallen meldingen.”

Ook bij de VAB zijn ze op de hoogte van het probleem. “Het lijkt wel alsof hier de ene na de andere Renault Scenic wordt binnengebracht”, aldus woordvoerster Joni Junes, zonder daarbij specifieke cijfers te geven. Bij Touring konden ze het nieuws niet bevestigen. “Wij geven nooit informatie over specifieke merken”, luidt het daar.

Softwarefout

Het gaat uitsluitend om nieuwere voertuigen, zeer vaak leasingwagens en dus voornamelijk dieselmotoren. Ook voor de types Mégane, Talisman, Clio en Espace zijn meerdere problemen gemeld. Stuk voor stuk kampen ze met startproblemen. “Eigenlijk heeft het weinig te maken met het type wagen, maar met het type motor”, aldus Schuybroeck.

“De oorzaak is een softwarefoutje. Door de koude en de luchtvochtigheid slaat het elektronisch systeem van de wagen tilt. Een heropstart is nodig. Ook vorig jaar hadden we er al problemen mee, maar niet zo hevig.” Volgens de autofabrikant is er helaas weinig dat de bestuurders zelf kunnen doen. “Als je een garage hebt, zet je wagen dan binnen. Maar verder kan je het eigenlijk niet voorkomen. Heb je startproblemen, probeer het dan vooral niet zelf op te lossen. Een interventie van een gespecialiseerde garagist is nodig.” De woordvoerder benadrukt wel dat de fabrikant alle types uitvoerig test alvorens ze op de markt komen. “Maar dit zijn zulke specifieke omstandigheden”, luidt het. “Extreme koude in combinatie met een zeer hoge luchtvochtigheid. De komende dagen zou het probleem zich niet meer mogen voordoen.

We “overschatten” ons voertuig

Uit een onderzoek van Touring blijkt dat twee op de tien automobilisten al eens autopech had tijdens de wintermaanden (van november tot en met februari). En één op de tien had in die periode een ongeval. Dat komt deels omdat we ons voertuig “overschatten”. “87 procent beweert dat hun auto goed is voorbereid op de winter, terwijl slechts de helft een check-up laat doen in de garage en nauwelijks 56 procent over winterbanden beschikt”, aldus de pechverhelper die meteen ook een advies geeft: “Bewaar een dikke jas of een deken in je voertuig, want de auto koelt binnenin zeer snel af wanneer men tijdens de vrieskou in panne staat.”