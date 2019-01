Toegankelijk pad op domein Bovy

Heusden-Zolder - Binnenkort is het aangenaam wandelen op Bovy, ook voor mensen die wat moeilijker te been zijn of met de kinderwagen of rolstoel komen.

Afgelopen week startte de aannemer met de aanleg van een makkelijk begaanbaar en berijdbaar pad tussen de kasseien van het binnenplein. Dit pad in betonstraatstenen begint aan de Galgeneinde en loopt langs de schuur, het bakhuisje tot aan de dierenweide met een zijtak naar de brasserie en het herenhuis.

Ook wordt de riolering op de binnenkoer vernieuwd en worden wachtbuizen voor de nutsleidingen gelegd om toekomstige graafwerken te vermijden.