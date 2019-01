Dimitri Bontinck riskeert acht maanden cel voor slagen en verwondingen aan vriendin

Dimitri Bontinck, de omstreden vader van Antwerps ex-Syriëstrijder Jejoen, stond dinsdag terecht in de correctionele rechtbank van Turnhout voor slagen, verwondingen en bedreigingen aan het adres van zijn vriendin.

De behandeling van de zaak begon zeer atypisch: Bontinck stond erop dat de zaak achter gesloten deuren behandeld zou worden. “Ik werd in het verleden al onterecht als een heks aan de schandpaal genageld. Ik word steeds gestigmatiseerd en mijn privacy wordt geschonden”, riep hij vanop de beklaagdenbank.

Bontinck eiste dat de pers zou vertrekken uit de zaal, maar rechter Jurgen Jordaens oordeelde dat de zaak zoals alle andere sereen behandeld kon worden.

De feiten waarvoor Bontinck zich moest verantwoorden dateren van mei vorig jaar. Na een communiefeest met zijn vriendin raakte hij dronken. Terug aangekomen in hun appartement in Mol zou hij haar geslagen hebben op haar knie en in haar maag. “Hij kleineerde haar en maakte haar bang door bewegingen over zijn keel te maken. Hij beet ook in haar neus. Bij aankomst van de politie was hij ook tegen hen verbaal agressief”, zei de openbare aanklager. Bontinck kreeg eerder bij een eerdere veroordeling al een probatiestraf. Het openbaar ministerie vorderde dit keer een celstraf van acht maanden.

Volgens de advocate van de beklaagde was het de vriendin zelf die de verwondingen had aangebracht omdat ze zwaar medicatieverslaafd zou zijn en het noorden volledig kwijt was. “Mijn cliënt heeft haar niet aangeraakt. Wellicht is ze uit op zijn geld”, klonk het. Ze vroeg de vrijspraak. Vonnis op 26 februari.