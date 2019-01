Limburgse federale gerechtelijke politie kende in 2018 drukste werkjaar ooit

Hasselt - In de gebouwen van de federale gerechtelijke politie (fgp) van Limburg zijn dinsdag de jaarcijfers van 2018 voorgesteld en het was het drukste werkjaar ooit. De afdeling witwas van de fgp heeft heel veel capaciteit gestoken in het voetbaldossier, maar liefst 18.000 van de 22.000 manuren, meldde directeur Kris Vandepaer. “De top drie fenomenen, waaraan veel capaciteit besteed werd, blijft ook nu ongewijzigd, alleen hebben we een nieuwe nummer 1. Naast doodslag en moord en synthetische drugs kende ook het aandeel witwassen in 2018 een forse stijging”, aldus Kris Vandepaer.

Het aantal chemische dumpingen springt in het oog, van veertien dumpingen in 2017 naar dertig in 2018. Het volume ging van 32 naar 95 ton. Klassiek zijn de dumpingen van afval van laboratoria voor de aanmaak van synthetische drugs zoals amfetamines en xtc.

In 2018 werden de speurders de eerste keer geconfronteerd met een dumping van afval van een cocaïnewasserij, zoals bijvoorbeeld het afval van kleren die met coke doordrenkt waren en die bewerkt zijn om de drugs eraan te onttrekken.