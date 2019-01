Rolstoeltennisser Joachim Gérard wil in 2019 een grandslam winnen: “Ik heb het potentieel om mooie dingen te realiseren”

Rolstoeltennisser Joachim Gérard (ITF 5) komt woensdag een eerste keer in actie tijdens de Australian Open. Hij treft in de eerste ronde (kwartfinale) de Zweed Stefan Olsson (ITF 6).

“Ik begin met een goed gemoed aan dit toernooi, hoewel ik de voorbije weken geen grootse resultaten kon voorleggen”, zegt de 30-jarige Gérard. “Sinds ik hier ben aangekomen, is het gevoel veel beter en ik voel me klaar.”

In de eerste ronde werd Gérard gekoppeld aan Stefan Olsson, met wie hij een duo vormt in het dubbelspel. “Tegen hem spelen is altijd vreemd, want nog meer dan mijn dubbelpartner is hij in de eerste plaats een heel goede vriend. Al is het wel een goede loting want hij lijkt niet in een grote vorm te verkeren. Er zullen geen cadeaus worden uitgedeeld.”

Eind vorig jaar won Gérard voor de derde keer de Masters. Dat was een opsteker voor het vertrouwen. “Die Masters winnen door de Japanner Kunieda, nummer 1 van de wereld, te kloppen, bewijst dat ik het potentieel heb om mooie dingen te realiseren. Het doel is dit jaar duidelijk. Ik wil een grandslam winnen en mik op de eerste plaats. Het wordt niet eenvoudig want bij winst tegen Olsson, kom ik mogelijk Kunieda tegen. En behalve de speler die een wildcard kreeg, kan iedereen het toernooi winnen. Ik zal dus heel goed moeten spelen.”