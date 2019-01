Neos Genk bowlt

Genk - De leden van Neos Genk waagden zich zopas aan een namiddagje bowlen. Wie het bowlen toch niet zag zitten, kon zijn hersenen laten kraken tijdens een initiatie dammen of schaken.

En dat het gezellig werd, was af te leiden uit het competitiegedrag. Iedereen wilde toch goed scoren, wat voor sommigen gepaard ging met gesakker als de bal helemaal de andere richting uitging of buiten verwachting naast de baan terecht kwam. Terwijl de kegels vlotjes omver vielen, werd er bij het schaken ernstig geluisterd en een poging gewaagd. Met het dammen was het even opnieuw wennen voor sommigen die dit in geen jaren nog gespeeld hadden. Bij een hapje en drankje werd er verder overlegd dat dit wel voor herhaling vatbaar was.

(Tekst Eveline Karpez)