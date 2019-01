Slimme camera verraadt gezochte auto

De politie Getevallei stelde via een slimme camera vast dat er geregeld een automobilist in de zone rondreed met een geschrapte kentekenplaat. Tijdens een patrouille kon de politie nu in Linter het betrokken voertuig uit het verkeer plukken. Dat maakte de politie maandag bekend. Het voertuig van de bestuurder uit Geetbets bleek niet ingeschreven te zijn bij de Dienst voor het Wegverkeer, was niet verzekerd en werd ook niet aangeboden voor de autokeuring. De agenten namen het voertuig prompt in beslag. Uit een ademtest die de man moest ondergaan bleek dat hij zomaar eventjes 1,72 pro mille alcohol in het bloed had, waarop zijn rijbewijs in opdracht van het parket van Leuven onmiddellijk werd ingetrokken voor vijftien dagen. (tb)