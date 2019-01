Kim Kardashian tovert haar huis om in 'Alice in Wonderland'-thema

Als het op feestjes aankomt, dan kijkt Kim Kardashian op geen eurocent en dus haalde ze alles uit de kast om de eerste verjaardag van dochtertje Chicago te vieren. Het thema? 'Alice in Wonderland'.

Het huis van Kim Kardashian en Kanye West in Los Angeles werd afgelopen weekend omgetoverd in ware 'Alice in Wonderland'-stijl. Zo was Alice er in hoogst eigen persoon aanwezig, werd van de hal een doolhof gemaakt, waren de taarten en koekjes volledig in het thema, was er een levensgroot schaakspel en konden er ook gekke hoeden en rode rozen geknutseld worden.

Dat werd allemaal georganiseerd voor de eerste verjaardag van dochtertje Chicago. Hoewel het meisje ongetwijfeld nog te jong is om van dat alles te genieten, lieten de andere kinderen dat niet aan hun hart komen. Dat blijkt uit de filmpjes die Kim zelf op Instagram deelde.

LEES OOK. Chicago West krijgt voor eerste verjaardag zelfde auto als mama Kim