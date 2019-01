Cristiano Ronaldo kent zijn straf voor belastingfraude: 23 maanden (niet) de cel in en een miljoenenboete

Cristiano Ronaldo moest dinsdag voor een rechter in Madrid verschijnen in verband met een aanklacht rond belastingfraude. De Portugees van Juventus wilde dat via een videoconferentie doen, maar werd verplicht om af te zakken naar Spanje. Ronaldo aanvaardde zijn straf: 23 maanden cel (die hij niet effectief moet uitzitten) en een boete van 18,8 miljoen euro.

Ronaldo werd eerder schuldig bevonden aan het ontduiken van belastingen uit inkomsten van beeldrechten toen hij nog bij Real Madrid speelde. De fraude gebeurde via schimmige vennootschappen op de Maagdeneilanden en in Ierland.

De verdediging sloot met de Spaanse fiscus een deal waardoor Ronaldo een boete van 18,8 miljoen euro betaalt en twee jaar cel krijgt, de straf die dinsdag ook werd uitgesproken. Wie in Spanje nog geen eerdere veroordeling heeft, hoeft bij gevangenisstraffen tot twee jaar niet achter de tralies. In theorie riskeerde Ronaldo een boete van 28 miljoen euro en 3,5 jaar cel.

Foto: EPA-EFE

De 33-jarige Ronaldo heeft daarnaast nog andere juridische katten te geselen. In oktober 2018 werd in de VS een onderzoek heropend nadat een voormalig Amerikaans model hem beschuldigde van verkrachting in een hotelkamer in Las Vegas in 2009. Die beschuldiging ontkent de Portugees met klem.

Heel wat andere voetbalsterren kwamen net als Ronaldo in de problemen met de fiscus. Zo ging Lionel Messi in 2016 akkoord met een boete van 2 miljoen euro en 21 maanden cel wegens gesjoemel met belastingen.