Familie herdenkt collaboratiemoord op dokter Grouwels en zoon Yvan

Diepenbeek - Zondagnamiddag herdacht de familie Grouwels de moord op hun grootvader, de Diepenbeekse dokter Jozeph Grouwels en hun oom Yvan die 75 jaar geleden in een steegje in een hinderlaag werden gelokt door ‘Vlaamse Wachters’, die collaboreerden met de Duitse bezetter .

In de nacht van 21 januari 1944 werd Grouwels in een hinderlaag gelokt. Onder het valse voorwendsel van een gewonde die zorg nodig had, werd bij hem aangeklopt. De dokter was vergezeld van zijn toen 17-jarige zoon Yvan. In een steegje op 300 meter van hun woonst werden ze getroffen door een kogelregen. Yvan was op slag dood, maar getuigen vertelden later dat de dokter er nog de hele nacht gewond heeft gelegen, tot hij overleed. De vier daders en hun aanstoker werden nadien gevat en ter dood veroordeeld. Maar door een genadeverzoek ingediend door de kinderen Armand en zijn zus Marie-Thérèse, werd dit omgezet in levenslang. Zo wilden ze hun vader en broer eren. “Wij vinden het belangrijk dat iedereen herdacht wordt die opgekomen is voor democratie, vrijheid en sociale bekommernis. Allemaal mensen die hun persoonlijke verantwoordelijkheid hebben opgenomen en verwoord. Ook vandaag blijft dat actueel. Niet alleen voor onze familie, maar voor de hele gemeenschap”, zegt kleinzoon Gregory.

De viering werd afgesloten met een kransneerlegging door Marie-Louise en Yves en de Last Post gebracht door Armand Steyfkens. De herdenking vond plaats vlak bij de plek waar de moord gebeurde, aan de witte boerderij in de Kapelstraat 60 in Diepenbeek.