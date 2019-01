8 Hybrides op het autosalon die je niet hoeft op te laden

Afhankelijk van je rijgewoontes is het interessant om alternatieve brandstoffen te overwegen. Maar welke? Naast elektrische modellen en plug-inhybrides is een hybride die je niet hoeft in te pluggen een betaalbaardere oplossing. Dit zijn 8 nieuwkomers in het genre die op het Autosalon te zien zijn.

1. Ford Mondeo Clipper Hybrid

Op het Autosalon pakt Ford uit met een wereldpremière. De hybride aandrijflijn werd tot nu toe alleen in de berline aangeboden, maar verschijnt nu ook in de break. De Mondeo Clipper Hybrid neemt dus de 2.0 benzinemotor met elektromotor van in totaal 187 pk over. In de Clipper zit de 1,4 kWh grote lithium-ionbatterij onder de koffervloer, waardoor een vlakke laadvloer gegarandeerd blijft.

2. Honda CR-V Hybrid

Honda’s nieuwe CR-V staat in Brussel in een interessante hybride-uitvoering. De vijfde generatie van de SUV laat de diesel achterwege en gebruikt in plaats daarvan een hybride aandrijflijn met 2.0 benzinemotor en twee elektromotoren. De CR-V Hybrid produceert 184 pk en 315 Nm en is er met voor- of vierwielaandrijving. Verbruik en uitstoot? 5,3 l/100 km en 120 g/km voor de voorwielaandrijver, 5,5l/100 km en 126 g/km voor de vierwielaandrijver.

3. Hyundai Tucson 48 volt

Bij de facelift van de populaire Tucson zorgde Hyundai voor een microhybride aandrijflijn van 48 volt. De ‘oude’ 2.0 CRDi 185 (een diesel dus) werd aangepast aan de Euro 6d-TEMP-normen en kreeg een alternator/starter van 12 kWh (16 pk). De start/stopfunctie is dus nog nauwelijks merkbaar, terwijl je extra ondersteuning krijgt bij het optrekken. Bij het afremmen herlaadt hij de 0,5 kWh kleine lithium-ionbatterij. Hyundai hoopt zo 7% brandstof te besparen. De verwante Kia Sportage gebruikt dezelfde technologie en staat op de Kia-stand.

4. Range Rover Evoque

Op de Land Rover-stand staat een heuse wereldpremière: de nieuwe Range Rover Evoque. Het silhouet en de afmetingen blijven vertrouwd ogen, maar hij haalt heel wat inspiratie bij de grotere Velar. Maar dat is niet alles: de nieuwe Evoque heeft geëlektrificeerde aandrijflijnen. In de eerste plaats milde hybrides op 48 volt (waardoor de verbrandingsmotor onder 17 km/u uitschakelt) op de benzines en diesels. Later volgt er nog een plug-inhybride op benzine.

5. Lexus ES 300h

Lexus produceerde al zes generaties voor andere markten, maar nummer zeven komt voor het eerst naar Europa. Hij mikt op rijcomfort en ruimte (vooral achteraan) en op hybride aandrijvingen. Onder de motorkap zit de nieuwe Toyota-aandrijflijn op basis van een 2.5 benzine. De CO2-uitstoot bedraagt daardoor 100 tot 106 gram. Niet slecht als je naar zijn afmetingen kijkt.

6. Lexus UX 250h

Het andere Lexus-wapen, de UX 250h, heeft ook een hybride aandrijflijn. De premiumneef van de Toyota C-HR heeft een nieuwe aandrijving op basis van een 2.0 benzine en produceert 178 pk. De hybride SUV is er met voor- en vierwielaandrijving.

7. Toyota Corolla

Na een Europese pauze keert de Toyota Corolla terug. De nieuwe generatie neemt de fakkel van de Auris over en is er op het Salon als vijfdeurs, berline en break (Touring Sports). Om het verdwijnen van de dieselmotoren op te vangen zorgde Toyota voor twee hybride aandrijvingen: een die mikt op zuinigheid en een die mikt op meer vermogen. Je kunt dus kiezen tussen een 1.8 van 122 pk en een nieuwe 2.0 van 180 pk.

8. Toyota RAV4

De vijfde generatie RAV4 ziet er een stuk dynamischer uit. Een nieuw platform zorgt voor een 3 centimeter langere wielbasis en meer plaats achteraan. Op de Toyota-stand staat er een klassieke 2.0 benzine en een hybride 2.5. De voorwielaangedreven hybride produceert 218 pk, de vierwielaangedreven versie (met een tweede elektromotor op de achterwielen) 222 pk.

