Werken bij Carglass: 'Stralen doen we samen'

“Mensen. Die zijn onze sterkste troef en daarom staan ze centraal. Dat geldt voor onze klanten, maar zeker ook voor onze medewerkers.” Aan het woord is Els Haesen, Recruitment & Talent Development Manager bij Carglass®. Met 1.200 collega’s zijn ze ondertussen al, bij de topspeler op vlak van autoruitherstellingen. Sinds twee jaar kan je er ook terecht bij Carglass® Carrosserie voor de reparatie van kleine en grote carrosserieschade.

“Onze medewerkers zijn geen nummers maar ze worden gewaardeerd om wie ze zijn. Elke nieuwe collega krijgt, vanaf de eerste dag, een warm onthaal en maakt zo meteen kennis met het familiegevoel dat we, als groot bedrijf, absoluut willen behouden. Hier is iedereen bereid om een ander te helpen, helemaal in het verlengde van onze slogan ‘Stralen doen we samen’. Een bemoedigend woord, een schouderklopje, het hoort er allemaal bij. Men gaat dan graag die extra uitdaging aan of zet die bijkomende stap, ook al is het soms pittig.

Onze nieuwe carrosserieafdeling - Carglass® Carrosserie - wint snel aan bekendheid maar ook onze ondersteunende diensten groeien als kool. Daarom zoeken we voortdurend naar klantvriendelijke medewerkers: van handige jongens in de garage tot mensen op bachelor- en ?masterniveau voor de invulling van jobs in marketing, ICT, aankoop, klantendienst, boekhouding, noem maar op. Mensen die graag in een positieve sfeer werken en dat ook zelf uitstralen met hun glimlach, die passen helemaal binnen ons bedrijf.”

Els: 'Hier zijn veel mogelijkheden'

Voor talenknobbel Els Billen (47) werd Carglass®, vlak voor de zomer, haar nieuwe uitdaging na 14 jaar werk op een advocatenkantoor. “Ik wilde iets waar ik, als bedrijfstolk, nog meer met talen kon spelen. Het Customer Contactcenter van Carglass® in Hasselt, waar we klanten uit het hele land verder helpen, bood me een perfecte oplossing."

"De mogelijkheden zijn enorm. Iedereen springt voor je in de bres, een vakantieregeling verloopt altijd soepel en ik heb mijn collega’s al anders en beter leren kennen op de bijeenkomsten die buiten het werk op het programma staan. Want dat valt me op: ze besteden hier echt veel aandacht aan het welbevinden van hun mensen. Het is hier fijn om te werken en alleen daarom zou ik het anderen ook aanraden.”

