Nieuwe bestuursploeg van Heusden-Zolder geïnstalleerd

Heusden-Zolder - Op 2 januari werd de nieuwe gemeenteraad en OCMW-raad geïnstalleerd.

De volgende zes jaar gaan ze er weer tegenaan met een coalitie van G|O|E|D, sp.a en CD&V-GROEN in de meerderheid en de partijen N-VA, Vlaams Belang in de oppositie. Nieuw is dat vanaf dit jaar de gemeenteraad en de OCMW-raad zijn samengesteld uit dezelfde verkozenen. De gemeenteraad vergadert elke laatste donderdag van de maand. Aansluitend volgt de OCMW-raad. Ben je geïnteresseerd in gemeentepolitiek? Kom dan eens luisteren. De vergaderingen zijn voor het grootste gedeelte openbaar. De eerstevolgende gemeenteraad & OCMW-raad vindt plaats op donderdag 31 januari om 19 uur in het gemeentehuis.

Van links naar rechts

Zittend, college van burgemeester en schepenen: Yasin Gül, Funda Oru, Engin Ozdemir, Mario Borremans, Marleen Hoydonckx, Dirk Schops, Lode Schops en Isabelle Thielemans

Staand, de raadsleden: Mohamed Ahmidouch, Metin Karabas, Eddy Pools, Jan Jans, Anny Jaspers, Nico Geeraerts, Tony Lespoix, Ann Leyssens, Arif Birinci, Hans Zegers, Herwig Hermans, Marten Frederix, Simonne Janssens-Vanoppen, Britt Custers, Swa Vanderaerden, Janne Celis, Petra Tielens, Tony Vanhamel, Mario Carremans, Elif Sanli, Annette Palmers, Kristof Was, Zihni Aktepe