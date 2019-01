Belgisch anushotel bij 'meest eigenzinnige' ter wereld

De CasAnus in de Verbeke Foundation was al een van de origineelste logeeradresjes in ons land, maar nu hebben ze het ook in het buitenland ontdekt. De Amerikaanse website van CNN Travel zet het in het ranglijstje van 'meest eigenzinnige' hotelkamers wereldwijd.

De Verbeke Foundation in Stekene is een museum dat werd opgericht door kunstverzamelaars Geert Verbeke en Carla Verbeke-Lens. Je vindt er heel wat eigenzinnige kunstwerken die het koppel door de jaren verzamelde, maar in het beeldenpark rond de vijver ligt ook een gigantische darm. Het gaat om 'CasAnus', een werk van de Nederlandse kunstenaar Joep Van Lieshout. Het is bovendien ook een van de meest originele en aparte hotelkamers van het land.

Dat werd ook opgemerkt door CNN Travel dat CasAnus nu in een lijstje van meest eigenzinnige hotelkamers ter wereld plaats. Het krijgt daarin het gezelschap van onder meer een kamer in een kraan in de haven van het Nederlandse Harlingen. "Als het gaat om de buitenkant van een hotel, dan wordt het niet onwelriekender dan dit", klinkt het.

Een nachtje in de darm kost 120 euro, inclusief ontbijt en museumbezoek, en kan worden geboekt via de website van Verbeke Foundation.