Drake komt in april (twee keer!) naar het Sportpaleis

Drake bij zijn doortocht in het Sportpaleis in februari 2017. Foto: Jan Van der Perre

Drake heeft dinsdag zijn nieuwe ‘Assassination Vacacion Tour’ aangekondigd. De Canadese artiest komt met zijn wereldtournee ook naar Antwerpen, twee keer zelfs.

Zijn nieuwe tour gaat op 10 maart van start in Manchester. Na doortochten in onder meer Parijs en Londen, staat de 32-jarige rapper op vrijdag 19 en zaterdag 20 april in het Antwerpse Sportpaleis.

Drake lanceerde onlangs zijn vijfde plaat ‘Scorpion’, dat alle records verpulverde en een week na de release al meer dan 1 miljard streams had.

Tickets voor zijn concert in het Sportpaleis zijn vanaf vrijdag 25 januari om 10 uur te koop. Meer informatie vindt u op deze website.