Startvergadering Natuurpunt Hechtel-Eksel

Hechtel

Hechtel-Eksel - Op zondag 20 januari verzamelden een 40-tal leden van Natuurpunt Hechtel-Eksel voor hun traditionele startvergadering. De vergadering werd voorafgegaan door een dorps-en natuurwandeling door Hechtel.

Na de wandeling werden de wandelaars uitgenodigd voor een natje en droogje. De voorzitter van Natuurpunt Hechtel-Eksel schetste de verwezenlijkingen van het voorbije jaar en de doelstellingen van het komende jaar. Het jaar 2019 is een speciaal jaar: de vereniging bestaat 25 jaar en dat wordt een gans jaar gevierd met wandelingen en meer. Er werden tijdens de vergadering verder ook nog twee verdienstelijke bestuursleden uitgewuifd bij hun “pensioen”. Een mooi boek over de natuur in Hechtel-Eksel was hun afscheidscadeau.