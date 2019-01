Marleen Merckx van 'den oorlog' naar De Roxy

Sint-Truiden - In Theater De Roxy speelt dit weekend ‘Vriendinnen’, de langverwachte toneelvoorstelling met Marleen Merckx en Annemarie Piccard.

Gunter Reniers van De Roxy: "We zijn bijzonder blij en fier om ‘Vriendinnen’ naar Sint-Truiden te kunnen halen. Marleen heeft het momenteel erg druk zoals iedereen weet. Ze speelt niet alleen Simonneke in 'Thuis', maar ook in de musical ’40-45’ heeft ze een grote rol. Toch wilde ze graag langskomen in De Roxy. Die goede band met Marleen danken we aan onze eerdere samenwerking. We zagen deze voorstelling in Antwerpen en onmiddellijk wisten we dat we beide dames ook in De Roxy moesten programmeren. Hun komische timinig, naturel en echte vriendschap werken aanstekelijk. De geweldige vondsten van stylist Koen Onghena in de kledingkeuze maken deze voorstelling tot een pareltje."

'Vriendinnen' is een aangrijpende, humoristische theatervoorstelling die gaat over een levenslange vriendschap tussen Maria en Florentine. We volgen beide vrouwen vanaf hun jeugdjaren (vlak na WO II) tot op het moment dat ze de pensioengerechtigde leeftijd al lang voorbij zijn. Zoals iedereen onder ons kennen zij succes en tegenslagen, ruzies en verzoeningen, vreugde en verdriet.

Boek nu de allerlaatste tickets (15 euro) via www.deroxy.be. Voorstellingen op vrijdag 25/01 en zaterdag 26/01 om 20.15 uur en op zondag 27/01 om 15 uur. Na de voorstelling kan u gezellig napraten met beide actrices in de foyer van Theater De Roxy, Rijschoolstraat 51, 3800 Sint-Truiden.