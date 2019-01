Parijse modeweek begint al meteen met opvallende comeback van verguisde actrice

Actrice Asia Argento (43), een van de voortrekkers van de #MeToo-beweging maar later zelf beschuldigd van aanranding, maakte haar comeback in de schijnwerpers. En het was niet bepaald een kleine rentree, ze deed dat op de catwalk tijdens de Parijse modeweek.

De Italiaanse ontwerper Antonio Grimaldi had een opmerkelijk einde van zijn coutureshow in petto maandag. Geen topmodel, maar wel zijn landgenote Asia Argento, sloot zijn show af. Ze deed dat in een witte satijnen en asymetrische jurk en met op haar rug witte engelenvleugels. Ze liep daarna met de ontwerper ook nog hand in hand een rondje om de toeschouwers te groeten.

Een opvallend tafereel, zeker omdat de actrice enkele maanden geleden nog werd beschuldigd van aanranding van een minderjarige acteur. Ze mocht dus een rentree maken door de grote poort. 2018 was trouwens een bijzonder woelig jaar voor Argento. Zo verloor ze zeven maanden geleden ook haar partner, de bekende televisiechef Anthony Bourdain.