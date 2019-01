Crombez: “Sommige mensen moeten we tijdelijk beletten kinderen te krijgen”

SP.A-voorzitter John Crombez wil een debat voeren over het recht op ouderschap. “De bescherming van het kind moet voorgaan”, zegt hij in Humo. “Het is tijd voor een debat daarover, de ellende is te groot.”

Crombez heeft een verleden en een heden in de jeugdzorg. ”Dertig jaar geleden nam mijn leraar Nederlands me mee naar zomerkampen voor kinderen uit de jeugdzorg”, vertelt hij in het weekblad Humo. ”Sindsdien heeft die wereld me niet meer losgelaten.” Zo helpt hij nu ook jonge meisjes die het slachtoffer geworden zijn van tienerpooiers, een probleem dat volgens hem door de administratie zwaar onderschat wordt. ”De Vlaamse jeugdzorg denkt dat het om een zestal meisjes gaat, terwijl het er honderden zijn.”

Het aantal jongeren met psychische problemen neemt toe. Gevraagd of sommige ouders ongeschikt zijn om kinderen te krijgen, neemt Crombez een opvallende stelling in: “We moeten sommige mensen minstens tijdelijk beletten om kinderen te krijgen. Als je hulpverleners hoort vertellen over baby’s met een overdosis, omdat ze via de navelstreng te veel rotzooi hebben binnengekregen, twijfel je niet meer. Die kinderen moeten afkicken in de couveuse en krijsen van de pijn. Sommige verslaafde moeders zetten zo m eer dan drie kinderen op de wereld. Dat kun je als maatschappij niet blijven slikken. We moeten sommige mensen minstens tijdelijk beletten kinderen te krijgen.”

Schrijnend

Hij treedt daarmee jeugdrechter Inge Claes bij, die anderhalf jaar geleden in het tv-programma Radio Gaga ook aangaf dat sommige mensen beter geen kinderen zouden mogen krijgen. “Ik zie zulke schrijnende situaties van mensen die eigenlijk niet eens voor zichzelf kunnen zorgen. Dat kun je je de vraag stellen of die wel voor een kind kunnen zorgen. Laat staan drie, vier of vijf kinderen. En die situaties zijn er wel.”