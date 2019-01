Piet Huysentruyt behoudt zijn Franse Michelinster

In Frankrijk werd maandag de nieuwe Michelingids voorgesteld. Piet Huysentruyt mocht zich in de handen wrijven, want hij behoudt met zijn restaurant Likoké in Les Vans zijn Michelinster.

Maar Piet Huysentruyt was niet de enige Belgische chef in Frankrijk die mocht vieren. Daarnaast kreeg ook de Gentse Pieter De Maesschalck, chef in La Table de Castigno, een ster. In het restaurant in Assignan werkt hij samen met zijn broer Ruben. De Brugse chef Steven Naessens van Maison Jeunet in Arbois, behoudt ook de twee sterren.

Frankrijk telt in de nieuwe Michelingids 632 sterrenzaken. Dat is een record. Er was wel enige consternatie omdat drie driesterrenrestaurants een ster verloren en het totale aantal driesterrenrestaurants daarmee zakt naar 27. Vooral voor Marc Haeberlin, chef-kok van Auberge de L'Ill, was het een bittere pil om na 51 jaar zijn derde ster te verliezen. Pascal Barbot van het Parijse restaurant l'Astrance kon elf jaar lang uitpakken met drie sterren en Marc Veyrat van La Maison des Bois tot slot verdiende pas vorig jaar zijn derde ster, maar moet die nu al teruggeven.