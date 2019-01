Emma Stone ziet er helemaal anders uit met nieuwe haarkleur

Al jarenlang zien we Emma Stone (30) van haarkleur wisselen tussen blond en rood, maar nu is de actrice voor een donkere kleur gegaan. Ze debuteerde haar nieuwe look op de rode loper van de Annual Producers Guild Awards.

Emma Stone is onlosmakelijk verbonden met de rode lokken waarmee ze onder meer schitterde in films zoals 'La La Land'. Het was dan ook even schrikken toen ze op de rode loper van de dertigste editie van de Annual Producers Guild Awards opdook met een donkere coupe.

Voor het eerst heeft ze haar haren donkerbruin geverfd en die staan nu in schril contrast met haar bleke huid. Het leverde haar in de Amerikaanse pers vergelijkingen met Sneeuwwitje op. Is ze zich aan het voorbereiden op een nieuwe rol?