Bourgeois over rel rond humanitaire visa: “Ik twijfel geen seconde aan integriteit Theo Francken”

Vlaams minister-president Geert Bourgeois verdedigt partijgenoot en voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken in het schandaal rond de humanitaire visa. “Ik vind dit heel erg voor Theo. Ik twijfel geen seconde aan zijn integriteit”, zo zei Bourgeois in De Ochtend. Volgens Bourgeois is het vertrouwen van Francken misbruikt valt dit soort fraude moeilijk te vermijden.

Gewezen staatssecretaris Francken kreeg de voorbije week de wind van voren in het dossier van de humanitaire visa. Aanleiding is het schandaal rond het Mechelse N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam. Hij zou humanitaire visa hebben geregeld voor oosterse christenen, in ruil voor betaling. De man trad op als tussenpersoon voor het kabinet-Francken.

Volgens Vlaams minister-president Geert Bourgeois is Francken het slachtoffer geworden van iemand die zijn vertrouwen heeft misbruikt. “Rotte appels zitten overal”, aldus Bourgeois. Ook bij ngo’s zoals UNAIDS en Oxfam zijn het voorbije jaar schandalen opgedoken, met name over #metoo-verhalen, zo stipt Bourgeois aan. “In elke beroepsgroep zitten mensen die frauderen. Je kan dat niet vermijden. Het blijft gelukkig de uitzondering”, zegt hij. Volgens Bourgeois is Francken daar zelf “niet persoonlijk verantwoordelijk voor”.

Maandag ergerde N-VA-voorzitter Bart De Wever zich bij de VRT aan de omvang en de teneur van de kritiek op Francken en zijn partij. “Is dit nu het schandaal van de eeuw, dat er bij visa eventueel zou afgeperst zijn? “, vroeg De Wever zich af. “Ik denk dat het een bijzaak is bij een heel belangrijke hoofdzaak: het redden van christenen uit de klauwen van IS.”

Dat De Wever sprak van “een bijzaak” zette her en der kwaad bloed. Maar Bourgeois treedt zijn voorzitter bij. “Het is een bijzaak in de zin dat het hoofdaccent ligt op de Assyrische christenen wiens leven bedreigd werd en die gered zijn”, zegt Bourgeois.

