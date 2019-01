Leerlingen Economie krijgen info over CleanTech

Maaseik - Omdat de wereld altijd in verandering is, werd Maurice Ballard, voorzitter van CleanTechPunt, uitgenodigd in klas 3 Economie. Goed informeren en kritisch leren nadenken was het doel van deze sessie.

De economisten van morgen komen immers terecht in een wereld waar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen centraal staat. Vermits de draagkracht van onze aarde beperkt is, moeten we naar een nieuwe manier van denken gaan. Eén ervan is CleanTech of Clean Technology: alles wat we nodig hebben om in de behoeften van de toekomstige generaties te voorzien met zo weinig mogelijk negatieve impact op het milieu en met zo veel mogelijk gebruik van hernieuwbare energie.

De oorsprong van dit idee vinden we in de natuur want de natuur kent geen afval. Economie, ecologie en maatschappij zullen in de toekomst nauw moeten samenwerken om de wereldwijde klimaatuitdagingen aan te gaan. En omdat de evolutie hier soms veel sneller gaat dan de mens aankan, roept dit regelmatig weerstand op. Jonge, creatieve geesten in de economie zijn dan ook erg in trek!