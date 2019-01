Olga Leyers (21) is opnieuw verliefd… op een oude bekende

Olga Leyers is opnieuw verliefd. Nog geen halfjaar nadat ze bekendmaakte dat haar relatie met Simon Nuytten voorbij was, vertelt ze deze week aan Story dat die breuk helemaal verwerkt is. Meer nog: de breuk is verleden tijd.

“De omstandigheden hebben ons een tijdlang uit elkaar gedreven”, zegt Olga Leyers in Story over haar breuk met Simon Nuytten, zanger-gitarist bij de band Bazart. “Maar we hebben elkaar opnieuw gevonden.”

Olga Leyers en Sieg De Doncker Foto: De Wereld Rond met 80-jarigen

Leyers maakte in augustus bekend dat haar relatie met Nuytten voorbij was. “Het klopt dat Simon en ik besloten hebben om een punt te zetten achter onze relatie”, klonk het toen. “We zijn allebei erg gefocust op onze projecten, iets wat we elkaar keihard gunnen. Onze wegen zijn uit elkaar gegaan. We hebben met respect en liefde die keuze gemaakt.”

Nu zijn de twee dus opnieuw gelukkig samen. Binnenkort is Leyers samen met Sieg De Doncker te zien in het VTM-programma ‘De Wereld Rond Met 80-jarigen’.