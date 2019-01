Tsitsipas plaatst zich als eerste voor halve finale Australian Open en heeft opmerkelijke vraag aan publiek: “Abonneer jullie a.u.b.!”

De Griek Stefanos Tsitsipas (20) heeft zich dinsdag als eerste geplaatst voor de halve finales van de Australian Open in Melbourne. Tsitsipas won in vier sets van de Spanjaard Roberto Bautista-Agut (30). Het werd 5-7, 6-4, 4-6 en 6-7 (2/7) in 3 uur en 19 minuten.

Tsitsipas (ATP 15), die in de vorige ronde Roger Federer (ATP 3) uitschakelde, neemt het in de halve finale op tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 2) en de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 39).

