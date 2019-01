Benny II en Linda I zijn het nieuwe prinsenpaar bij de Slamridders

Berkenbos

Heusden-Zolder - Keizer Roger I en zijn nar Timmy hebben hun macht en kledij overgedragen bij de Slamridders.

Linda I is de eerste prinses in 40 jaar dat de Slamridders bestaan. Ook haar echtgenoot Benny werd op het podium geroepen en daar vroeg prinses Linda of Benny aan haar zijde wilde staan als prins in het komende carnavaljaar. Benny aanvaarde dit en werd dus prins Benny II.

Prins Benny II was al eerder Prins in 2005 en nu in 2019. Benny Tielens is al jaren één der drijvende krachten bij de Slamridders.

Linda Huysmans vormt samen met Benny het eerste prinsenpaar in 40 jaar bij de Slamridders.

Prinses Linda Is moeder van 4 kinderen. Zij zorgt in de eerste plaats voor het huishouden, maar daarnaast is Linda al jaren lid van de Slamridders.