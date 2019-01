Rellen in Lissabon na betoging tegen politiegeweld

Bij rellen in de marge van een betoging tegen politiegeweld in het centrum van Lissabon zijn maandag verschillende politieagenten lichtgewond geraakt. Vier personen zijn opgepakt, zegt de politie.

“Verschillende politieagenten raakten lichtgewond toen er met stenen werd gegooid tijdens confrontaties met manifestanten”, zegt politiecommissaris Tiago Garcia. De betoging kwam er na een gespierde interventie van de politie zondag in Seixal, een gemeente in de zuidelijke rand van Lissabon. Ze moesten er in een gevoelige wijk een einde maken aan een knokpartij.

De betoging telde ongeveer tweehonderd deelnemers. Ze klaagden voor het ministerie van Binnenlandse Zaken racisme en politiegeweld aan.

Toen de betoging in de loop van de avond uiteenbrokkelde, trokken verschillende betogers naar een chique laan in het centrum van Lissabon, de Avenida de Liberdade. Ze beschadigden er verschillende auto’s, alvorens ze de confrontatie aangingen met de ordediensten, die met rubberkogels antwoordden.