Genoa leent Stephane Omeonga uit aan Hibernian

Onze landgenoot Stephane Omeonga wordt door de Italiaanse eersteklasser Genoa tot het einde van het seizoen uitgeleend aan het Schotse Hibernian, zo maakte de club maandag bekend.

Omeonga is een 22-jarige Belgische belofteninternational die in de zomer van 2017 door Genoa werd overgenomen van Avellino. Voordien kwam hij in eigen land uit voor de jeugd van RSC Anderlecht. In totaal kwam Omeonga in 22 Serie A-wedstrijden in actie. Dit seizoen zijn er dat slechts drie en dus redeneerde Genoa dat een uitleenbeurt van een half jaar de beste oplossing was. Zijn laatste speelminuten in de Serie A dateren alweer van medio november tegen Napoli.

Bij Genoa ligt Omeonga nog tot medio 2022 onder contract.