Bryan Adams komt opnieuw naar ons land. Naar aanleiding van zijn veertiende album ‘Shine A Light’ gaat de Canadese superster opnieuw op tournee. Op 14 juni houdt hij halt in Vorst Nationaal.

Afgelopen zomer stond de zanger van ‘Summer of ‘69’ nog in Paleis 12, maar de fans moeten dus niet lang wachten om hem opnieuw aan het werk te zien. Twee dagen na zijn concert in Vorst Nationaal trekt Adams ook nog naar de Ahoy in Rotterdam.

De ticketverkoop start vrijdag 25 januari om 10 uur.