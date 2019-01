Zo, de WK-selectie is gemaakt. Maar kunnen de Belgen de ongenaakbare Mathieu van der Poel van de wereldtitel houden in Bogense? Sven Vanthourenhout gelooft er alvast rotsvast in en met het mes tussen de tanden legt de bondscoach uit waarom er ook dit jaar een Belg de regenboogtrui kan veroveren.