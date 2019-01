Vandaag tot vier centimeter sneeuw verwacht in Limburg

HasseltWie vandaag niet per se de baan op moet, blijft best thuis. “De voorspelde sneeuwval dreigt zowel de ochtend- als de avondspits grondig te verstoren”, waarschuwt mobiliteitsorganisatie VAB, dat weggebruikers aanraadt om niet-dringende verplaatsingen uit te stellen. In Limburg begint het volgens de voorspelling pas ’s middags te sneeuwen.