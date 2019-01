Annelies doet mee voor het avontuur. “Ik heb me ingeschreven toen ik samen met mijn vriendin in Marokko op vakantie was en ik me nog in volle vakantiestemming voelde. Op de luchthaven, net voor de terugvlucht, zagen we op de smartphone een oproep en we hebben ons allebei ingeschreven met de afspraak: ‘Als jij geselecteerd wordt, word ik je getuige. En andersom.’ We rekenden er helemaal niet op dat dat ook echt zou gebeuren, maar zo zie je maar. Ik heb al enkele vaste relaties achter de rug en je kiest er niet voor dat zo’n relatie eindigt. Sinds anderhalf jaar ben ik single en ik heb een druk sociaal leven. Zo’n programma is voor mij geen noodzaak om een nieuw lief te vinden. Maar het is wel superleuk en leerrijk.”

Haar ouders waren flink verrast toen ze vernamen dat Annelies zich had ingeschreven. “Ze stonden niet op tafel te dansen van vreugde, ze hadden hun schoonzoon toch liever leren kennen voordat ik met hem trouwde. Maar ze weten dat ze een avontuurlijke dochter hebben en ze hebben het met begrip aanvaard.”

Leerlingen weten het

Annelies is afkomstig van Neerpelt, maar woont in Kessel-Lo. “Ik heb in Leuven gestudeerd en heb daar mijn vriendenkring. Ik heb ook twee jaar gereisd: Australië, Nieuw-Zeeland, Thailand, Indonesië. Na die reis heb ik een tijdje opnieuw bij mijn ouders in Neerpelt gewoond. Ik miste daar toch de stad, het bruisende leven. Ik heb eerst even in Hasselt gewoond maar toen kreeg ik een job als leerkracht lichamelijke opvoeding en techniek aan het Sint-Jan Berchmanscollege in hartje Brussel. Daarom ben ik opnieuw naar Leuven getrokken.”

De leerlingen van Annelies weten al dat ze meedoet aan ‘Blind Getrouwd’. “Enkele dagen geleden heb ik het op een personeelsvergadering verteld en het ging als een lopend vuurtje door de school. De ochtend daarop wisten mijn leerlingen het ook al. De meesten zijn Franstalig, het is goed dat ze nu naar de Vlaamse tv gaan kijken.”

Impact

De reacties zullen niet enkel beperkt blijven tot het college. “Ik ben me ervan bewust dat het heel ingrijpend zal zijn en dat de tv-bekendheid een enorme impact zal hebben. Je weet niet hoe je op tv overkomt. We hebben meer dan vijfhonderd uur aan opnamen achter de rug, waarvan slechts een klein deel zal gebruikt worden. Veel mensen denken al dat ze je kennen als ze je ene kwartier op tv hebben gezien. Daar ben ik wel bang voor.”

Trouwen met Hugo

Van de vijf mannen die dit keer geselecteerd werden, komen er drie uit de provincie Antwerpen, één uit Gent en iemand uit Temse. “Mijn bruidegom heeft tijdens de voorrondes de vraag gekregen of hij de afstand Leuven-Antwerpen als een probleem zou zien, dat bleek niet het zo te zijn. Hij voegde er zelfs aan toe dat hij het op termijn zou zien zitten om in Leuven te komen wonen, nog voor hij me kende of met me getrouwd was”, verklapt Annelies. “Toen ik nog niet wist wie het zou worden, heb ik hem altijd Hugo genoemd. Naar mijn favoriete cocktail: vlierbloesemsiroop, veenbessen, limoen, cava en muntblaadjes. Ik zei altijd: ‘Ik ga met Hugo trouwen.’” (lacht)

