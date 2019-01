Twee op de drie borstkankerpatiënten zijn binnen twee jaar weer aan het werk

HasseltBorstkanker houdt vrouwen niet tegen om terug te keren naar de werkvloer. Dat is de conclusie van een studie in opdracht van de Christelijke Mutualiteit (CM). Een kwart van de borstkankerpatiënten blijft werken in de twee maanden na de diagnose. Van de vrouwen die toch arbeidsongeschikt worden, is 67 procent na twee jaar opnieuw aan de slag. “De cijfers tonen aan dat langdurig zieken maar al te graag weer gaan werken als hun toestand dat enigszins toelaat. Daar is geen stok achter de deur voor nodig”, zegt CM-directeur Luc Van Gorp.