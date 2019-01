Vier op de tien Genkse scholieren bleven minstens één keer zitten

Ietsje minder bissers, maar het blijft een probleem in Limburg

Brussel/GenkMaar liefst 38 procent van de Genkse jongeren is minstens één keer in hun schoolloopbaan blijven zitten, veruit het hoogste aantal van heel Limburg. In andere mijngemeenten ligt het aantal bissers rond de 30 procent. Ook bij de jongeren die al twee jaar verloren, prijkt Genk met 7,4 procent bovenaan. Limburg telt ietsje minder zittenblijvers, maar onze provincie blijft slecht scoren op dit vlak. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).