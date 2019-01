Ook buurtbewoners van het stadion van STVV leden afgelopen weekend schade door de rellen na de Limburgse derby. De Truiense Evy M. en haar man moesten zich in hun huis verschuilen, omdat Genkse hooligans hen bedreigden en een terracotta pot tegen hun deur gooiden. “Ik schreeuwde zo hard ik kon, ik was echt in paniek.”