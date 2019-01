Voor Peter Balette, specialist play-off 1, is Genk de absolute titelfavoriet

Sinds zondag heeft Genk een voorsprong van tien punten op de naaste belagers Antwerp en Club Brugge. Standard en Anderlecht volgen al op respectievelijk 12 en 17 punten. Het is 15 seizoenen geleden dat een ploeg er nog eens in slaagde om zo’n kloof uit te diepen na amper 22 speeldagen. De kans dat de Limburgers als leiders aan de play-offs mogen beginnen, is dus reëel. Algemeen wordt Genk ook steeds meer naar voor geschoven als titelfavoriet. Ook door Peter Balette, assistent-coach van Gent. En hij kan het weten. Van de vorige negen edities van de play-offs maakte hij er acht mee vanop de eerste rij. Een ervaringsdeskundige dus. Hij gidst ons rond door de opportuniteiten en valkuilen van PO1.