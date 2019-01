39-jarige doelman is ondanks nederlaag de held door strafschop van Cristiano Ronaldo te stoppen

Rode lantaarn Chievo Verona heeft niet kunnen stunten tegen Juventus. Althans, niet als ploeg want in Turijn werd op de 20e speeldag in de Serie A met 3-0 verloren. De 39-jarige Stefano Sorentino kende echter wel een persoonlijk succes door een (goed getrapte) strafschop van Cristiano Ronaldo uit zijn doel te ranselen.