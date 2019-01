Whatsapp beperkt doorsturen berichten

Gebruikers van de populaire berichtendienst WhatsApp kunnen een bericht nog maximaal vijf keer kunnen doorsturen. De dienst wil zo het verspreiden van valse informatie tegengaan.

WhatsApp, eigendom van Facebook, experimenteerde al enkele maanden met het beperken van de functie om berichten door te sturen. In India is het verspreiden van ‘desinformatie en geruchten’ na een testfase stevig teruggedrongen, klinkt het. De maanden daarvoor waren er meerdere meldingen van lynchpartijen nadat iemand in een vals bericht van een misdaad werd beticht.

Tot nu kon een WhatsAppgebruiker een bepaald bericht naar 20 anderen of groepen doorsturen. Ook dat was al een beperking: voor vorige zomer gold nog een maximum van meer dan 250.

De aanpassing gebeurt sinds begin deze week, door het installeren van een nieuwe versie van de app. Android-gebruikers komen eerst aan de beurt, daarna pas de eigenaars van een Apple-toestel.

WhatsApp is met 1,5 miljard gebruikers het grootste dochterbedrijf van Facebook.