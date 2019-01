Stijn Wuytens opnieuw aan de kant bij AZ

AZ-trainer John van den Brom (ex-Anderlecht) kan in de bekerwedstrijd tegen Vitesse, dinsdag in Alkmaar, niet beschikken over Stijn Wuytens. Onze landgenoot is zondag tijdens de training opnieuw geblesseerd geraakt.

Hij maakte afgelopen zaterdag als invaller in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (3-0) zijn langverwachte rentree. Wuytens was driekwart jaar uitgeschakeld door een blessure in de lies- en buikstreek.

“Als we het over een teleurstelling hebben, is het dat Stijn er niet bij is”, liet Van den Brom weten. “Hoe dat eruitziet, weet ik niet. Dat zal moeten blijken. Verder is iedereen fit.”