Genkse drugdealer met drugs in zijn onderbroek moet twee jaar de gevangenis in

Tongeren / Genk / Houthalen-Helchteren - Een 26-jarige Genkse drugdealer, die onder meer op het Extrema Outdoor festival drugs verkocht, moet twee jaar de gevangenis in en een boete van 8.000 euro, deels met uitstel, betalen. De man, die betrapt werd met xtc-pillen in zijn onderbroek, werd bij verstek veroordeeld door de correctionele rechtbank in Tongeren.

De Genkenaar werd op een jaar tijd drie keer gecontroleerd en had telkens verschillende hoeveelheden drugs op zak. Een eerste controle vond plaats op het Extrema Outdoor festival van 15 mei 2016, toen hij door enkele betrapte gebruikers werd aangeduid als hun dealer. Hij had toen elf zakjes ketamine, een snuifpijpje met ketamine, enkele grammen cannabis en speed en twee xtc-pillen op zak.

Op 18 juni 2016 werd hij opnieuw gecontroleerd in Genk. Op zijn T-shirt werden toen resten van cannabis gevonden en tijdens de daaropvolgende fouille werden nog eens een zakje met cannabis en een zakje met tien xtc-pillen in zijn onderbroek gevonden. In de asbak van zijn auto vond de politie ook nog ketamine.

In november diende een bezorgde moeder een klacht in tegen de Genkenaar nadat ze een sms op de telefoon van haar zoon vond waarin de dealer de jongen vroeg of hij iets van drugs moest hebben omdat hij in Nederland ging shoppen.

Op 8 januari 2017 werd hij opnieuw gecontroleerd. Uit zijn auto kwam toen een sterke cannabisgeur en werden er naast een crusher ook restanten van cocaïne in de auto aangetroffen. In de koffer vond de politie een rugzak terug met daarin zakjes cannabis, MDMA en xtc. Hij was tijdens die controle vrij onder voorwaarden.

De Genkenaar moest zich vorige maand samen met een vriend voor de Tongerse strafrechter komen verantwoorden. Zijn vriend, ook een Genkenaar, was tijdens verschillende controles, waaronder die op het Extrema Outdoor festival, in het gezelschap van de 26-jarige Genkenaar, terwijl hij een contactverbod had met hem. Hij had ook drugs op zak. Omdat de redelijke termijn voor hem overschreden was, werd hij gewoon schuldig verklaard zonder dat hij een straf kreeg.