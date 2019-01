Fernando Alonso na F1-afscheid: "Ik heb geen spijt van mijn beslissingen"

Fernando Alonso laat weten dat hij geen spijt heeft van zijn overstap naar McLaren in 2015, hij benadrukt dat zijn overstap destijds gezien werd als een ‘mega-beslissing.’ Eind 2018 nam de tweevoudig F1-kampioen (voorlopig) afscheid van de Formule 1

Na vijf jaar, elf zeges en zonder derde wereldtitel vertrok Fernando Alonso bij Ferrari met slaande deuren richting McLaren. Hoe het hem bij de formatie uit Woking vergaan is weten we ondertussen ook allemaal maar toch beklaagt de Spanjaard zijn toenmalige overstap niet.

Sterker nog, hij denkt dat iedereen die in zijn schoenen zou gestaan hebben dezelfde logica zou gevolgd hebben. Een vaak gehoorde kanttekening bij de carrière van de tweevoudige wereldkampioen is echter dat hij naast zijn enorme capaciteiten als rijder ook vooral heeft uitgeblonken in het op de verkeerde plaats zijn op het het verkeerde moment.

“Ik denk dat er in de Formule 1 slechts één winnaar is en al de rest zijn geen winnaars,” aldus Alonso. “Ik heb wat pech gehad in een paar races maar zonder glazen bol is het niet makkelijk om beslissingen te nemen.”

“Eens je je hoofdstuk hebt afgesloten is het makkelijk praten. Ik ben in 2010 naar Ferrari getrokken maar ik denk dat tien op de tien rijders destijds die keuze zouden gemaakt hebben. Toen ik in 2015 naar McLaren ging heb ik in 2014 het hele jaar gehoord wat voor een goede keuze ik wel niet gemaakt had want de turbomotor van Ferrari was niet goed.”

“McLaren en Honda hadden een jaar ontwikkeling achter de rug in 2014, dat was een mega-beslissing. Ik had veel goede dingen gehoord en ik denk dat negen op de tien rijders ook die richting zouden gekozen hebben.”

Alonso wil niet met spijt terugkijken op zijn carrière en wijst op het feit dat er nog rijders zijn met een palmares dat niet noodzakelijk een juist beeld schetst van hun carrière.

“Ik heb geen spijt van mijn beslissingen, ik ben blij met de beslissingen die ik gemaakt heb. De enige die nu gelukkig is is Lewis Hamilton en of je nu tweede, zevende of twaalfde bent maakt helemaal niet uit.”

“Ik heb twee wereldtitels en zevenennegentig podiums behaald en ik heb vrienden met veel talent, zoals Nico Hulkenberg, met nul podiums. Sebastian Vettel heeft ook al een hele tijd niet meer gewonnen. Max Verstappen, nul titels. Ricciardo, groot talent, nul titels.”

“Waarschijnlijk hebben ze allemaal pech maar dat is nu eenmaal hoe sport en de F1 werkt.”

