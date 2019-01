Heusden-Zolder - Bij het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum is het momenteel alle hens aan dek. Het nieuwe jaar is amper 20 dagen bezig en ze zijn al 8 keer opgeroepen om verwaarloosde dieren op te halen. Vrijdag was dat nog het geval in Heers waar een stevig verwaarloosde pony werd opgehaald. De hoeven van het dieren waren al heel lang niet meer gekapt. Maandag werden ook nog drie paarden in Meerhout opgehaald. Een jaar geleden was daar al eens een pony in beslag genomen. (mm)