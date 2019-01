Vrouwenclubs zijn het beu en klagen beleid van Belgische en Vlaamse voetbalbond aan

Een groep van negen vrouwenvoetbalclubs - de zes eersteklassers (Anderlecht, Genk, Gent, Standard, OH Leuven en Heist) en drie tweedeklassers (Aalst, Zulte Waregem en WS Woluwe) - heeft maandag in een vlammend persbericht het beleid van de Koninklijke Belgische voetbalbond (KBVB) en Voetbal Vlaanderen aangeklaagd. “Binnen het beleid staan de inspanningen, middelen en ambities totaal niet in verhouding tot de stijgende populariteit van het vrouwenvoetbal. Dit zet een sterke rem op de groeien professionalisering van onze sport”, klinkt het. De vereniging van negen clubs zette tien voorstellen op een rij.

In het communiqué openen de clubs met de vaststelling “dat de KBVB voor het derde jaar op rij geen overleg pleegde met de clubs over de toekomst van het vrouwenvoetbal”. Nog belangrijker vinden ze “dat er geen concrete plannen worden gesmeed om het competitieformat (met slechts zes teams in de Super League, red.) aantrekkelijker te maken”.

“Alle financiële middelen gaan naar de Red Flames”, gaan de clubs verder. “Dit is echter niet het kloppend hart van onze sport. Dat ligt bij de clubs, waar de groei van het aantal leden de toekomst van het vrouwenvoetbal verzekert.”

De negen teams komen vervolgens met tien voorstellen om de problematische situatie te verbeteren. Belangrijkste agendapunten zijn:

* het uitgroeien tot een Super League met acht of tien ploegen, ingebed in financieel gezonde mannenclubs

* het aantrekken van financiële middelen voor communicatie en marketing rond de nieuwe Super League

* het heroriënteren van de subsidies van regionale overheden om zo de snelgroeiende achterstand met het Europees clubvoetbal te beperken

* het kunnen beschikken over extra middelen die naar eigen goeddunken kunnen worden besteed

* het opnemen van vertegenwoordigers in alle advies- en beslissingsorganen binnen het voetbal

* het wegwerken van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen omtrent het verkrijgen van een topsportstatuut