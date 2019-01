Peuter en tiener gewond door verdwaalde kogels in Helmond

Twee meisjes zijn maandagmiddag in Helmond, nabij Eindhoven in de Nederlandse provincie Noord-Brabant, gewond geraakt toen er werd geschoten op een auto. Het jongste meisje van 2 jaar zat bij haar moeder achter op de fiets, een meisje van 15 jaar liep langs de auto die werd beschoten, aldus de politie. Het gaat volgens de politie om willekeurige slachtoffers. Er is inmiddels één verdachte aangehouden, naar andere betrokkenen wordt nog gezocht.