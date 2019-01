Bilzense vrouw vlucht naar Venezuela na bedreigingen per sms van Genkse ex-man

Tongeren / Bilzen / Genk - Een Genkenaar is tot een effectieve gevangenisstraf van vijftien maanden veroordeeld omdat hij zijn ex-vrouw bedreigde met een mes. De vrouw kreeg sinds april vorig jaar zoveel bedreigingen per sms dat ze naar Venezuela is gevlucht om aan haar ex te kunnen ontsnappen.

Het paar was al enkele jaren getrouwd, maar ging in 2018 uit elkaar. Na de scheiding trok de vrouw opnieuw in bij haar ouders in Bilzen. Vanaf toen begonnen de bedreigingen per sms. In de nacht van 12 op 13 april 2018 stond de man plotseling voor de deur van het ouderlijke huis van zijn ex-vrouw. De man wilde zijn vrouw spreken, maar mocht niet binnen. Hij bedreigde zijn ex-vrouw en haar familie met de dood. Vooraleer hij vertrok, gooide hij een beeldje door één van de ramen. De familie verwittigde toen de politie.

Enkele uren later stond de man plotseling opnieuw voor de deur. Hij sloeg de deur in en stormde met veel kabaal, en gewapend met enkele messen, naar de slaapkamers. Terwijl hij naar boven liep, vernielde hij twee deuren en een televisie. Boven bedreigde hij zijn ex-vrouw en haar moeder met een mes. Pas als de vader van de vrouw zijn slaapkamer uitkwam, ging de Genkenaar lopen. De politie kwam ter plaatse en kon de man, die onder invloed was van drugs en alcohol, arresteren. In zijn auto vonden de agenten nog een mes, naast de drie messen die de Genkenaar in de woning achterliet.

Sinds de uitbarsting bleef de man de familie bedreigen. Om aan die constante stroom van bedreigingen te ontsnappen, verhuisde de ex-vrouw terug naar Venezuela. Haar ouders kwamen vorige maand aan de rechter vertellen hoe het stukgelopen huwelijk, de constante bedreigingen en het vertrek van hun oudste dochter een enorme impact heeft nagelaten op hun familie.